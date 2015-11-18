国际油市：油价小幅上涨，受库存下滑及炼厂活动增加的消息提振

美国能源资料协会(EIA)周三稍晚将公布官方库存数据。

布兰特原油期货 上涨0.33美元，报每桶43.90。

尽管油价周三微涨，多数分析师仍预计今年剩余时间和2016年油价将继续保持低位，因为产出仍然大于需求。

“油市人气恢复到‘最空’模式。又有人谈起跌至20美元的可能性，”咨询机构Energy Aspects在本周的一份报告中称。

偏空人气的核心是，2015年日均供应过剩70-250万桶，同时还使石油的物流成为问题。

“虽然美国非传统石油产出增长似乎逐渐减弱，但石油输出国(OPEC)产量激增、全球库存高企，以及需求力度的不确定性，这些因素表明供应过剩明年可能还将持续很长时间，给价格持续带来下跌压力，”战略与国际研究中心(the Center for Strategic and International Studies)在周三公布的2016年展望中写道。(完)