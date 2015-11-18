国际油市：油价从低位反弹收涨，但仍担忧全球供应过剩

* 原油价格在早盘重挫后反弹收涨，料将重拾跌势

* 上周美国原油库存增加25.2万桶

* 库存现高于4.87亿桶，4月为创纪录的4.9亿桶

* 美国原油次月合约较近月合约溢价攀升

路透纽约11月18日 - 油价周三跌至近三个月低位，美国原油期货跌至40美元之下后反弹收涨，空头回补扶助市场逆转盘初因担心全球供应过剩而出现的跌势。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国原油库存上周增加25.2万桶，低于路透调查分析师预估的增加200万桶。

库存增幅低于预期促使部分交易商和投资者在尾盘回补空头头寸，扶助油价反弹。

原油期货稍早重挫，因EIA数据显示，原油库存连续第八周增加，总库存达到4.873亿桶，逼近4月触及的纪录高位4.909亿桶。

美国原油期货 收涨0.08美元，报每桶40.75美元，日低为39.91美元。自8月27日以来首次跌至40美元之下。

布兰特原油期货 收高0.57美元，或1.3%，报每桶44.14美元，因其前景略强于美国原油。

“要让我相信今日的走势不仅仅是空头回补，我需要看到美国原油期价收在42美元之上，”以能源为主的商品经纪公司Powerhouse的David Thompson表示。

Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis称，油价未来几日将重拾跌势。

美国次月原油合约较近月合约溢价触及近七个月高位，凸显长期合约的基本面较好。(完)

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