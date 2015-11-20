国际油市：美国原油小幅上涨，但仍接近三个月低位

自2014年年中以来，原油期货价格下跌了60%左右，因平均每日供应超出需求70-250万桶左右，造成供应过剩，分析师称这种状况将一直持续到2016年。

市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。

“近月石油期货价格疲软，使市场再次出现大幅正价差，”澳新银行周五表示，并指出近月期货与2016年12月合约CLZ5-Z6的价差接近8美元，创下新纪录。

美元周四在四日连涨之后回落，美股在交投震荡中微跌，因美联储下月升息的预期愈发升温。(完)

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