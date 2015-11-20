国际油市：美国原油小幅上涨，但仍接近三个月低位

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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自2014年年中以来，原油期货价格下跌了60%左右，因平均每日供应超出需求70-250万桶左右，造成供应过剩，分析师称这种状况将一直持续到2016年。
市场数据显示，石油交易员在为2016年3月油价出现另一波下跌做着准备，因预期异常温暖的冬季会对需求造成打击，而且伊朗在制裁解除后加大原油出口，也会冲击全球油市。
“近月石油期货价格疲软，使市场再次出现大幅正价差，”澳新银行周五表示，并指出近月期货与2016年12月合约CLZ5-Z6的价差接近8美元，创下新纪录。
美元周四在四日连涨之后回落，美股在交投震荡中微跌，因美联储下月升息的预期愈发升温。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/李春喜; 审校 孙茉莉/戴素萍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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