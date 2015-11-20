国际油市：布兰特原油期货因空头回补收涨1%，美国原油险守40美元支撑位

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透纽约11月20日 - 布兰特原油期货周五收涨1%，因周末前的空头回补。而美国原油期货收跌，略高于40美元支撑位。数据显示美国原油库存急增后，40美元水准告急。
现货月美国原油期货周五收盘时到期，该合约较次月合约贴水也触及逾四年来最阔，反应投资者担忧市场上有大量的短期供应。
布兰特和美国原油期货今日交投均很清淡，因美元 走强重压原油和他商品。
在结算前1小时，两大指标合约上扬，后美国原油期货 大幅回落，下跌近4%，至39美元之下，后反弹至仅小幅收跌。
布兰特原油期货 收涨0.48美元，报每桶44.66美元，尾盘上扬过程中一度触及45.50美元的高位。
12月美国原油期货 周五到期，该合约收跌0.15美元，报每桶40.39美元，盘中触及8月27日以来最低38.99美元。1月合约 收高0.18美元，报每桶41.90美元。
“尽管今日多次下探40美元，但美国原油期货未能跌至该水准之下并站稳，这可能是导致该合约在到期前尾盘受到支撑的原因所在，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian说。
“布兰特和美国原油均曾触及技术性超卖区域，使周末前出现空头回补有合理的理由。”
本周，布兰特原油上扬2%，美国原油回落近1%。
周五到期前，12月合约较1月合约贴水CLc1-CLc2触及2.90美元，根据路透数据，此为2011年以来最阔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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