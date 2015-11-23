国际油市：原油价格下跌，但美国活跃钻机数减少抑制跌势

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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美国12月原油期货 周五到期，收跌0.15美元报40.39，此前触及8月27日以来最低点38.99美元。
委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周日称，石油输出国组织(OPEC)不能放任石油价格战，必需采取措施迅速稳定原油市场。
一官方消息人士称，市场关注中东地区的地缘政治局势发展。约旦国王周二将与俄罗斯总统普京会谈，讨论如何应对伊斯兰国为首的“恐怖组织”。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王丽鑫；审校 李爽/张涛)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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