版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 08:49 BJT

国际油市：原油价格下跌，但美国活跃钻机数减少抑制跌势

美国12月原油期货 周五到期，收跌0.15美元报40.39，此前触及8月27日以来最低点38.99美元。

委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周日称，石油输出国组织(OPEC)不能放任石油价格战，必需采取措施迅速稳定原油市场。

一官方消息人士称，市场关注中东地区的地缘政治局势发展。约旦国王周二将与俄罗斯总统普京会谈，讨论如何应对伊斯兰国为首的“恐怖组织”。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/王丽鑫；审校 李爽/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐