国际油市：美国原油下跌逾3%，受美元走强及供应过剩担忧拖累

指标1月布兰特原油期货 下挫0.80美元或1.79%，至每桶43.86美元，脱离盘中低点43.69美元。

“由于美元走强，铜、黄金和原油在亚洲开盘后纷纷下挫...还有一些上周五没做出的抛盘，”NH Investment and Securities大宗商品分析师Kang Yoo-jin说。

Kang在另一份研究中指出，只有美国原油库存下降，油价才可能反弹，不过美国原油产出下滑和季节性需求将为低油价提供一些支持。

美国12月原油期货 周五到期，当日收跌0.15美元报40.39美元，此前触及8月27日以来最低点38.99美元。

委内瑞拉石油部长Eulogio del Pino周日称，石油输出国组织(OPEC)不能放任石油价格战，必需采取措施迅速稳定原油市场。

一官方消息人士称，市场关注中东地区的地缘政治局势发展。约旦国王周二将与俄罗斯总统普京会谈，讨论如何应对伊斯兰国为首的“恐怖组织”。(完)

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