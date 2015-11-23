更正-国际油市：收盘持平，沙特宣称将帮助稳定油价但市场担心库存过剩

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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(更正：因英文原文有误，内文第七段布兰特原油结算价应为“44.83美元”而非“45.83美元”)
* 原油交易商担心美国原油近月合约较远月合约的贴水
* 沙特承诺帮助稳定油价，但受到部分市场人士的质疑
* 汽油和超低硫柴油上涨扶助推高油市
路透纽约11月23日 - 布兰特原油周一收盘持平，美国原油小幅下挫，盘中大幅震荡，因沙特誓言将帮助稳定油价，但交易商担心全球供应过剩和美国库存不断增长的迹象。
早盘原油反弹，因沙特阿拉伯承诺将与其他产油国合作稳定油价。美国汽油和超低硫柴油期货上涨也扶助推高油市。
但因出现供应过剩日益严重的迹象，油价回吐涨幅。
据了解数据的交易商称，市场情报公司Genscape报告，截至11月20日当周，美国原油期货交货地库欣原油库存增加220万桶。
路透调查的分析师预计，美国上周原油库存大约增加110万桶。
“油市最主要的担忧是库存水平不断增加，尽管炼厂开足马力生产，但库存问题仍没有得到缓解，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。
布兰特原油 结算价涨0.17美元，报每桶44.83美元。美国原油 收跌0.15美元，报每桶41.75美元。
沙特声明发表之际，油价持于略高于约两个半月低位的水准，市场对此声明既有欢迎，也有质疑。尽管之前也做出过类似的承诺，但沙特和其他石油输出国组织(OPEC)产油大国为保护市场份额，继续将产量保持在高位。油价已经在过去一年腰斩。OPEC将于12月开会讨论产量目标。
美国汽油期货 上涨约2%,连续第四日收涨，超低硫柴油 收高，扶助提振油市的人气。
周五公布的数据显示，对冲基金和其他大型投机商将美国原油多头头寸减少至8月以来最少。
分析师称，市场参与者还担心美国原油近月合约较远月合约的贴水。
美国原油近月合约上周五跌至每桶38.99美元，略高于8月27日触及的低位37.75美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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