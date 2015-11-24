国际油市：美国原油期货一度涨逾1%，因沙特承诺稳定油价

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
“市场焦点将转向即将到来的石油输出国组织(OPEC)会议，以及即将减产的憧憬。OPEC成员国在12月4日会议前发表的评论可能将继续推动人气，”澳新银行周二在报告中称。
沙特(沙乌地)阿拉伯内阁周一称，准备与OPEC和非OPEC国家合作实现市场稳定。几天后，OPEC将开会审视其实施一年的不减产政策。
澳新银行报告指出，市场还在关注美国原油库存变化，预计会小幅增加。
根据周一公布的路透初步调查，11月20日止当周，美国商业原油库存平均料增110万桶，为连续第九周增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/许娜；审校 龚芳/王兴亚)
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(除特别说明外，均为GMT时间) 0100 - 美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话 1230 - 美国农业部公布一周出口销售报告(周一适逢马丁路德金纪念日，由周四推迟至周五发布) -- - 美国当选总统特朗普宣誓就任 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较