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货币新闻 | 2015年 11月 24日 星期二 09:16 BJT

国际油市：美国原油期货一度涨逾1%，因沙特承诺稳定油价

“市场焦点将转向即将到来的石油输出国组织(OPEC)会议，以及即将减产的憧憬。OPEC成员国在12月4日会议前发表的评论可能将继续推动人气，”澳新银行周二在报告中称。

沙特(沙乌地)阿拉伯内阁周一称，准备与OPEC和非OPEC国家合作实现市场稳定。几天后，OPEC将开会审视其实施一年的不减产政策。

澳新银行报告指出，市场还在关注美国原油库存变化，预计会小幅增加。

根据周一公布的路透初步调查，11月20日止当周，美国商业原油库存平均料增110万桶，为连续第九周增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/许娜；审校 龚芳/王兴亚)

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