国际油市：反弹至两周高位，因中东局势紧张和美国汽油上涨

* 布兰特原油期货收涨约3%

* 土耳其击落俄罗斯战机事件可能带来“严重后果”

* 汽油反弹5%，给原油提供进一步支撑

* API将于2130 GMT发布库存报告

路透纽约11月24日 - 油价周二触及两周高位，上涨约3%，受助于中东局势因土耳其击落一架俄罗斯战机而变得高度紧张，及美国汽油期货价格反弹。

俄罗斯总统普京认为土耳其击落俄罗斯战机事件是“背后捅刀”，称会带来“严重后果”。中东局势本已因俄罗斯为报复上个月一架从埃及起飞的俄客机被炸毁而空袭叙利亚境内目标而趋紧。

美国汽油期货 跳升6%，因预计周四感恩节假日期间公路旅行增加。

汽油期货交割地纽约港的汽油供应趋紧，因进口量减少，以及Irving在加拿大新不伦瑞克省的炼厂的一个日加工7万桶原油的炼油装置推迟复工。

在美国和欧洲，汽油加工利润率每桶上升约1美元。

布兰特原油 收涨1.29美元，或2.9%，报每桶46.12美元，盘中触及46.50美元的两周高位。

美国原油 收涨1.12美元，或2.7%，报每桶42.87美元，盘中触及每桶43.46美元的11月11日以来最高。

交易商曾押注美国原油跌破8月27日触及的每桶37.75美元的六年半低位，布兰特原油也会大跌。

整个中东地区的地缘政治紧张局势可能会推迟油价下跌，一些分析师称。

“最终还是会跌至约37.75美元，但不会在下周石油输出国组织(OPEC)会议前出现，当全球供需平衡状况日益恶化，对美国原油造成额外压力时，”石油咨询Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

市场情报公司Genscape报告，截至11月20日当周，美国原油期货交割地库欣原油库存增加220万桶。

路透调查的分析师预计，上周美国整体原油库存将连续第九周增加。

美国石油协会(API)将于2130 GMT公布上周库存初步报告，周三上午官方库存报告将出炉。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻