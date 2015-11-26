国际油市：供应过剩与OPEC生产前景继续打压油价，地缘政治疑虑消散

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
然而到周四，这些忧虑正在消退，并未动摇人们对市场的看法：即便库存上升，全球产量也将保持高位。美元走高也令油价承压，因这使得油价对其他货币持有者来说更为昂贵。
石油输出国组织(OPEC)决定继续积极开采石油，尽管这样做，让担纲产量政策总设计的沙特阿拉伯都感到了经济压力，还引起其他实力较弱，唯恐油价跌向20美元的成员国的担心。
瑞典北欧斯安银行(SEB)首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，“OPEC已经明确表示，不会因油价下跌而减产，而伊朗又重返市场，其日产量将超过3,200万桶。”
“去年全年和今年迄今库存一直在增加...这使存储空间开始变得紧张。”
然而，尽管美国与许多欧洲经济体的库存居高不下且仍在增加，但据新华OGP称，中国10月商业原油库存环比却下降4.4%，为至少2010年以来最大降幅。
美国原油价格周三受到该国库存增幅小于预期、且石油活跃钻机数下降的支撑，因为这些迹象表明，钻井企业要等待油价回升后，才会重新全力开工。
这些数据帮助阻止WTI原油期货在周四进一步下跌，但市场交投清淡，因恰逢美国感恩节假期。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译/审校 徐文焰/张荻/龚芳)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。