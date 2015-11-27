国际油市：油价在清淡交易中下跌，预计下周OPEC会议前交投谨慎

美股盘后：美国运通下跌1%，此前公布业绩和财测
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 美元走强和中国股市大跌重压市场
* 美国感恩节假日后交投减少
* 布兰特和美国原油11月以来下跌约10%
* 12月4日OPEC开会前交投谨慎
路透纽约11月27日 - 油价周五收盘下跌，美国市场假日后交投清淡，美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。
美国原油收盘下跌3%，周四因感恩节假日闭市。布兰特原油下跌逾 1%。
美元兑一篮子货币 涨至3月底以来高位，市场臆测瑞士央行将跟随欧洲央行下调存款利率。美元走强令包括原油在内的商品对于欧元等非美元货币持有者来说更贵。
中国股市急跌逾5%，因监管机构严查和工业企业利润下降。
“假日后交易量低，下跌主要因为美元走强以及中国股市被抛售，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。
美国原油期货 跌1.33美元，报每桶41.71美元，路透的数据显示，交易量仅为28万口，周一的交易量为50多万口，属于正常的交易量。
布兰特原油期货 跌0.6美元，报每桶44.86美元。
本周，美国原油上涨4%，布兰特原油上涨不到0.5%，但本月两者皆下跌约10%。
分析师预计下周交易将更加谨慎，因石油输出国组织(OPEC)将在12月4日召开重要的政策会议。
市场预计OPEC将维持现有的高产量不变，以保护市场份额。交易商和投资者对沙特阿拉伯最近的表态持谨慎态度，该国表示愿意与其他产油国一道寻找价格支撑措施。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 李军)
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* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选