国际油市：油价微涨，投资者关注OPEC会议

美国股市：特朗普当选后市场涨声响起，但就任后表现仍有待观察
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
布兰特原油期货 上涨0.04美元至44.90美元，周五下滑1.3%。布兰特原油本月可能累计下跌9.4%。
石油输出国组织(OPEC)官员质疑该组织研究员在一次会议上的乐观预期，一些人质疑2016年供应过剩问题是否会得到快速缓解。
OPEC研究团队认为，随着非OPEC产油国供应自2007年以来首次下降，使全球供应过剩局面较2015年有所缓和，预计2016年对OPEC石油的需求将提高。
油价自去年年中来下跌逾一半。
去年OPEC拒绝通过减产来提振油价，反而侧重于维护市场份额。这一决定由沙特阿拉伯牵头、并得到其他海湾成员国支持，但不太富有的OPEC成员国对该政策的疑虑升温。
不过，官员们上周对路透说，OPEC不大可能改变该政策。(完)
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(编译 李春喜/杜明霞；审校 龚芳/张涛)
不论哪个党派当权，股市都呈上涨趋势，但也出现过两次例外，都是共和党人出任总统时，这两次股市分别下跌20.1%和36.7%，当时担任总统则分别是尼克松和布什(布希)(George W. Bush)。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。