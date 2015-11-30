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货币新闻 | 2015年 11月 30日 星期一 09:23 BJT

国际油市：油价微涨，投资者关注OPEC会议

布兰特原油期货 上涨0.04美元至44.90美元，周五下滑1.3%。布兰特原油本月可能累计下跌9.4%。

石油输出国组织(OPEC)官员质疑该组织研究员在一次会议上的乐观预期，一些人质疑2016年供应过剩问题是否会得到快速缓解。

OPEC研究团队认为，随着非OPEC产油国供应自2007年以来首次下降，使全球供应过剩局面较2015年有所缓和，预计2016年对OPEC石油的需求将提高。

油价自去年年中来下跌逾一半。

去年OPEC拒绝通过减产来提振油价，反而侧重于维护市场份额。这一决定由沙特阿拉伯牵头、并得到其他海湾成员国支持，但不太富有的OPEC成员国对该政策的疑虑升温。

不过，官员们上周对路透说，OPEC不大可能改变该政策。(完)

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(编译 李春喜/杜明霞；审校 龚芳/张涛)

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