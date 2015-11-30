版本:
中国
货币新闻 | 2015年 11月 30日 星期一 14:31 BJT

国际油市：美元持坚拖累布兰特原油下跌，等待OPEC会议

0603 GMT，1月布兰特原油期货 下跌0.11美元，或0.25%，报每桶44.75美元。美国原油期货 涨0.08美元，报41.79美元。

虽然多数分析师并不预期OPEC在12月4日的政策会议上做出减产的决定，但他们留意沙特正倾向于与其他产油国在支撑油价上进行合作。

悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示，OPEC与俄罗斯可能“进行某种协同努力进行减产”。

“供应仍然过剩，但美国升息在即，我感觉这种状况可能很快被扭转。美国升息可能预示着需求增加。”

但OPEC官员对该组织研究人员的乐观预测持怀疑看法，一些人质疑2016年供应过剩将很快缓解。

交易员将密切关注周五公布的美国非农就业报告，如果数据强劲，可能支持美联储12月15-16日的会议上升息。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 王兴亚/李春喜 审校 白云/张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐