国际油市：美元持坚拖累布兰特原油下跌，等待OPEC会议

金属期市：伦敦期铜下滑，特朗普就职典礼前市场心绪谨慎
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
0603 GMT，1月布兰特原油期货 下跌0.11美元，或0.25%，报每桶44.75美元。美国原油期货 涨0.08美元，报41.79美元。
虽然多数分析师并不预期OPEC在12月4日的政策会议上做出减产的决定，但他们留意沙特正倾向于与其他产油国在支撑油价上进行合作。
悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt表示，OPEC与俄罗斯可能“进行某种协同努力进行减产”。
“供应仍然过剩，但美国升息在即，我感觉这种状况可能很快被扭转。美国升息可能预示着需求增加。”
但OPEC官员对该组织研究人员的乐观预测持怀疑看法，一些人质疑2016年供应过剩将很快缓解。
交易员将密切关注周五公布的美国非农就业报告，如果数据强劲，可能支持美联储12月15-16日的会议上升息。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王兴亚/李春喜 审校 白云/张涛)
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09