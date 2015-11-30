更正-国际油市：油价逆转涨势收跌，因估计11月OPEC产油量增长

(更正：因译文有误，文中第四段布兰特原油盘中应为上涨近“1美元”，非“1%”)

* 路透称11月OPEC石油日产量增加13万桶

* 美元升至八个月高位，给油市进一步施压

* 尽管钻井平台数量减少，但9月美国页岩油产量没有实质性减少

* 汽油和超低硫柴油重挫

路透纽约11月30日 - 油价周一走低，逆转早盘升势，因一项调查预估，石油输出国组织(OPEC)11月产油量增加，以及美元走强重压对以美元计价商品的需求。

美国政府数据显示，尽管钻井平台数量稳步减少，但美国9月页岩油产量未见明显减少，令油市雪上加霜。

在近月合约将在收盘时到期之际，美国汽油期货 和超低硫柴油期货 重挫，进一步加重了市场的利空基调。

指标布兰特原油期货 收跌0.25美元，或0.6%，报每桶44.61美元，盘中曾上扬近1美元。

美国原油期货收跌0.06美元，报每桶41.65美元，日高为42.61美元。

两大合约本月均收跌约10%，因全球供应过剩未显示出任何缓解的迹象。

“我们感到，油市多头目前唯一实际的希望是，年底原油去库存将会导致美国原油库存减少，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说，该公司持有美国原油空头头寸。

油价周一稍早上扬逾1%，因部分交易商和投资者对冲OPEC在本周五会议上减产和出台其他稳油价举措的风险。

到目前为止，OPEC成员国的言论仍显示出决心继续执行去年政策会议上做出，保持高产量以保卫市场份额的决定；尽管此项决定的主策划沙特面临财政困境，且警告称油价可能跌至20美元。

俄罗斯周一称，将不会以观察员的身份出席周五的OPEC会议，也不会参加会前的协商。

周一公布的一项路透调查估计，11月OPEC石油日产量增加13万桶，且高于每日3,000万桶的产量目标。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国原油日产量9月减少2万桶，至932.6万桶，连降第三个月。(完)

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