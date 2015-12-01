国际油市：美国原油价格仍旧疲弱，静待OPEC会议召开

对于OPEC的政策，该行预计“在油价下跌情况下沙特仍会保持产量不变。”

OPEC已表示决心坚持去年政策会议的决定，积极生产石油保护其市场份额。

金融交易商相应采取行动，对冲基金对美国原油的看多押注降至逾五年低位，因担心美国石油产出下降速度不足以抵消全球供应过剩的影响。

美国政府数据显示，尽管活跃钻机数稳步下降，但9月页岩油产量并没有大幅减少，这加剧了供应过剩局面。目前每天供应过剩70-250万桶。

摩根士丹利称，美国年内料将升息，这可能推迟油价反弹；并预计油市过剩局面将持续到2016年中。(完)

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