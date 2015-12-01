国际油市：美国原油价格仍旧疲弱，静待OPEC会议召开

标题新闻：美国电话电报公司称第四季将录得约10亿美元税前亏损，与年度养老金重估等有关
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对于OPEC的政策，该行预计“在油价下跌情况下沙特仍会保持产量不变。”
OPEC已表示决心坚持去年政策会议的决定，积极生产石油保护其市场份额。
金融交易商相应采取行动，对冲基金对美国原油的看多押注降至逾五年低位，因担心美国石油产出下降速度不足以抵消全球供应过剩的影响。
美国政府数据显示，尽管活跃钻机数稳步下降，但9月页岩油产量并没有大幅减少，这加剧了供应过剩局面。目前每天供应过剩70-250万桶。
摩根士丹利称，美国年内料将升息，这可能推迟油价反弹；并预计油市过剩局面将持续到2016年中。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王丽鑫；审校 龚芳/许娜)
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该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。