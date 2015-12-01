国际油市：布兰特原油因担忧OPEC不减产下跌，库存报告公布前美国原油持稳

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 布兰特原油收跌0.17美元，美国原油收涨0.2美元
* 预计OPEC维也纳会议将维持高产量不变
* 路透调查预计美国原油库存上周减少50万桶
* 市场等待API库存数据，周三政府发布官方数据
路透纽约12月1日 - 布兰特原油周二收跌，因预计本周晚些时候全球最大产油国组织－石油输出国组织(OPEC)召开会议时将不会减产，以缓解供应过剩状况；美国原油持稳，因预计库存减少。
市场普遍预计周五在维也纳召开的OPEC会议，将选择继续将石油产量维持在纪录高位，以防止市场份额被美国、俄罗斯等非OPEC产油国蚕食。
美国劳工部将于周五发布备受关注的美国就业数据，如数据强劲，可能有助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定在本月进行近10年来的首次升息，这将推高美元，加上OPEC不减产，交易员称，这会将布拉特原油推低至40美元之下。
“OPEC会议后再度出现抛售是不可避免的，因我们预计油市供应过剩的局面将会进一步加剧，与此同时，美元会进一步上涨，”油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。
指标布兰特原油期货 收跌0.17美元，或0.4%，报每桶44.44美元。
美国原油期货 收涨0.2美元，报每桶41.85美元。
尽管美国原油同样承受来自全球供应过剩的压力，但如果美国原油库存数据低于预期的话，美国原油可能会暂时获得喘息机会。
路透调查的分析师周二预计，上周美国原油库存可能减少50万桶。
美国石油协会(API)于今日2130 GMT发布库存报告，美国能源资料协会(EIA)将于周三发布官方数据。
布兰特和美国原油周二稍早受到美国汽油期货 反弹多达6%提振，后者受美国环保局小幅上调美国汽油供应中的乙醇混合比例提振。
美元下跌限制了油价的跌势，美元兑一篮子货币 录得近两周以来最大单日跌幅，使得原油等以美元计价的商品对欧元和其他货币持有者来说更便宜。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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