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货币新闻 | 2015年 12月 2日 星期三 08:23 BJT

国际油市：美国原油价格下跌，因美国原油库存意外增加

库存增加会加剧供应过剩问题，目前每天原油产量较需求量高出50-200万桶。供应过剩导致油价自2014年6月来下跌逾60%。

石油输出国组织(OPEC)本周五在维也纳举行的会议料不会改变其产量政策，将产量维持高位，以维护市场份额。

一个支持油价的因素是需求，尤其是亚洲需求，其中全球最大的能源消费国中国利用低油价的机会补充战略储备。

巴克莱称，汽车销量处于高位亦支撑原油需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫)

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