国际油市：油价下跌，因OPEC维持产量在纪录高位附近

* OPEC维持产量目标在纪录高位附近

* 油价由升转跌，但跌幅有限

* 美国能源股遭重创

路透纽约12月4日 - 原油价格周五下跌，此前有消息称，石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在纪录高位附近，以继续保持其市场份额，尽管供应过剩已经重压油价。

该组织没能就新的生产配额达成一致，允许成员国维持逾3,100万桶原油的日产量，当前的产量已在过去一年多时间里打压油价。

OPEC周五的决定给其他市场也带来影响，本已遭受低油价打击的美国能源股受累下跌，但原油期货的跌幅有限，因在每桶40美元附近触及关键支撑位。

布兰特原油 早盘中曾上涨，但收盘下跌0.84美元，或近2%，收每桶43美元，距离8月触及的六年半低位只差几美分。美国原油 下跌1.11美元，或近2%，报收每桶39.97美元。

“会议决定公布前，因担心万一决定减产，有一些空头回补，当人们发现OPEC并没有减产，市场回吐涨幅，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian称，“市场再度担忧供应过剩。”

维持原产量对沙特来说是一个胜利，因为沙特一直受到来自该组织较穷国家的压力，他们要求减产以提振价格。油价已经从2014年6月的每桶逾100美元下跌，因全球供应过剩重压油价。

沙特对维持高产量感到满意，因此举挤压了包括美国在内的非OPEC产油国的产油利润，低油价导致其石油生产无利可图。

OPEC消息发布后，包括美国最大石油公司埃克森美孚Exxon Mobil ，石油服务公司Baker Hughes 和Halliburton Co 等在内的能源公司股价下跌。标普能源指数 周五下挫，限制了大盘的涨幅。

根据Baker Hughes周五公布的数据，美国石油钻井平台数量过去14周中第13周减少，减少10座，至545座，为2010年6月以来最低。