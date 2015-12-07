国际油市：油价重挫6%至近七年低点，因OPEC不采取行动及美元上扬

* 美国原油期货结算价不到38美元，为2009年2月来最低

* 布伦特原油跌穿41美元，逼近七年低点

* 美国原油期货远期曲线跌穿每桶60美元

* OPEC刚结束的政策会议暴露出内部的分歧

* 调查预计上周美国原油库存持稳

路透纽约12月7日 - 原油期货价格周一重挫6%，触及近七年来最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)没有采取行动应对日益严重的供应过剩问题，而美元走强令持有原油仓位的成本增加。

布兰特原油和美国原油期货结算价处于或接近2009年2月来的低点，对上周五OPEC结束政策会议后未能就减产达成一致做出反应。

OPEC发表的最终声明中未提及任何产量上限，为数十年来首见，凸显成员国对一旦西方取消对伊朗的制裁，该如何应对伊朗原油进入市场意见分歧。

“自此对市场重要的就看是否美国会有真正的减产措施，看来是不会有的，”Merchant Commodity Fund投资长Doug King表示。该对冲基金管理2.2亿美元资金，截至11月该基金亏损10%，但之后看空油市扶的押注助其收复失地，今年迄今持平。

美国原油 下跌2.32美元，报收每桶37.65美元，为2009年2月来最低结算价，盘中低见37.50美元。

布兰特原油 收盘下跌2.27美元，报每桶40.73美元，盘中触及2009年2月来最低的40.60美元。

美国能源资料协会(EIA)周一表示，预计美国页岩油产量将在1月连跌第九个月，但日降幅11.6万桶还不及全球原油供应过剩预估量的十分之一。

路透调查的分析师预计，上周美国原油库存将在连升10周后保持不变。

在上周五美国公布的就业数据巩固了美联储本月稍晚将升息的预期后，美元指数 上涨也令油价进一步承压。