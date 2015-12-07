国际油市：油价重挫6%至近七年低点，因OPEC不采取行动及美元上扬

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
* 美国原油期货结算价不到38美元，为2009年2月来最低
* 布伦特原油跌穿41美元，逼近七年低点
* 美国原油期货远期曲线跌穿每桶60美元
* OPEC刚结束的政策会议暴露出内部的分歧
* 调查预计上周美国原油库存持稳
路透纽约12月7日 - 原油期货价格周一重挫6%，触及近七年来最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)没有采取行动应对日益严重的供应过剩问题，而美元走强令持有原油仓位的成本增加。
布兰特原油和美国原油期货结算价处于或接近2009年2月来的低点，对上周五OPEC结束政策会议后未能就减产达成一致做出反应。
OPEC发表的最终声明中未提及任何产量上限，为数十年来首见，凸显成员国对一旦西方取消对伊朗的制裁，该如何应对伊朗原油进入市场意见分歧。
“自此对市场重要的就看是否美国会有真正的减产措施，看来是不会有的，”Merchant Commodity Fund投资长Doug King表示。该对冲基金管理2.2亿美元资金，截至11月该基金亏损10%，但之后看空油市扶的押注助其收复失地，今年迄今持平。
美国原油 下跌2.32美元，报收每桶37.65美元，为2009年2月来最低结算价，盘中低见37.50美元。
布兰特原油 收盘下跌2.27美元，报每桶40.73美元，盘中触及2009年2月来最低的40.60美元。
美国能源资料协会(EIA)周一表示，预计美国页岩油产量将在1月连跌第九个月，但日降幅11.6万桶还不及全球原油供应过剩预估量的十分之一。
路透调查的分析师预计，上周美国原油库存将在连升10周后保持不变。
在上周五美国公布的就业数据巩固了美联储本月稍晚将升息的预期后，美元指数 上涨也令油价进一步承压。
成品油期货也受连累，美国取暖油期货 挫至2009年5月来的底部，因预期较往年暖和的天气会令短期内取暖油需求降低。美国汽油期货 触及一个月低点。(完)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24