国际油市：油价自近七年低点小幅回升，中国商品进口数据意外强劲

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“OPEC决定将产量维持在纪录高位...表明该组织实际上放弃了限产的长期策略...从而导致油价短期面临更大下行压力，”Sun Global Investments首席投资官Sanjiv Shah表示。
需求方面，中国对廉价原油的胃纳帮助提供支撑，中国政府料增加战略石油储备。
“大宗商品价格疲弱无疑吸引一些见机行事的买盘。这会为大宗商品市场提供温和支撑，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)表示。
但该行补充称，鉴于中国经济增长放缓，“由于前景仍疲弱，我们预计中国消费方不会大举补充库存。”
中国1-11月原油日进口量增加8.7%至661万桶，11月原油进口量较上年同期增加7.6%。
明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍，根据路透所调查五位分析师中的多数观点以及路透分析人员收集的数据，中国政府将在2016年向其战略石油储备(SPR)中增加7,000万-9,000万桶原油。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/杜明霞；审校 王兴亚/蔡美珍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。