国际油市：油价自近七年低点小幅回升，中国商品进口数据意外强劲

“OPEC决定将产量维持在纪录高位...表明该组织实际上放弃了限产的长期策略...从而导致油价短期面临更大下行压力，”Sun Global Investments首席投资官Sanjiv Shah表示。

需求方面，中国对廉价原油的胃纳帮助提供支撑，中国政府料增加战略石油储备。

“大宗商品价格疲弱无疑吸引一些见机行事的买盘。这会为大宗商品市场提供温和支撑，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)表示。

但该行补充称，鉴于中国经济增长放缓，“由于前景仍疲弱，我们预计中国消费方不会大举补充库存。”

中国1-11月原油日进口量增加8.7%至661万桶，11月原油进口量较上年同期增加7.6%。

明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍，根据路透所调查五位分析师中的多数观点以及路透分析人员收集的数据，中国政府将在2016年向其战略石油储备(SPR)中增加7,000万-9,000万桶原油。 (完)

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