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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 12:59 BJT

国际油市：油价上涨，因美国原油库存减少且日本机械订单跳增

美国能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布报告。

交易商称布兰特原油反弹主要归因于空头回补，日本机械订单意外增加，中国旨在鼓励能源密集型机械等商品进口的税收改革。

但分析师指出，考虑到美联储料将很快升息，帮助推动全球大宗商品自2014年以来下跌的许多利空因素犹存，包括美元坚挺、需求下滑、供应增加以及量化宽松(QE)溢价下滑。

“商品研究局指数(CRB)徘徊在13年低位附近，及油价逼近七年低位都表明，大宗商品生产商普遍举步维艰，”澳新银行称，指的是汤森路透核心大宗商品CRB指数 自2003年以来首次跌破178点。

油市方面，原油日产量料将比需求多出50-200万桶，油价自2014年以来已重挫近三分之二。大多数分析师预计，至少在2016年底以前油价都不会强劲上涨。

“2016年低油价将令主要出口国的主权信用状况继续承压，”评级机构惠誉称，并预计明后两年布兰特原油均将分别为55和65美元。

虽然生产商遭受低油价之苦，但消费者却受益。

“油价下跌表明消费者和下游用户将获得一笔意外之财。油价自年初以来下挫近30%是一个重大的通缩刺激，”澳新银行称。

汤森路透CRB大宗商品指数相关图表：tmsnrt.rs/1OgQrCM

(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/许娜；审校 徐文焰/高琦)

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