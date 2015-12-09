国际油市：油价上涨，因美国原油库存减少且日本机械订单跳增

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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美国能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布报告。
交易商称布兰特原油反弹主要归因于空头回补，日本机械订单意外增加，中国旨在鼓励能源密集型机械等商品进口的税收改革。
但分析师指出，考虑到美联储料将很快升息，帮助推动全球大宗商品自2014年以来下跌的许多利空因素犹存，包括美元坚挺、需求下滑、供应增加以及量化宽松(QE)溢价下滑。
“商品研究局指数(CRB)徘徊在13年低位附近，及油价逼近七年低位都表明，大宗商品生产商普遍举步维艰，”澳新银行称，指的是汤森路透核心大宗商品CRB指数 自2003年以来首次跌破178点。
油市方面，原油日产量料将比需求多出50-200万桶，油价自2014年以来已重挫近三分之二。大多数分析师预计，至少在2016年底以前油价都不会强劲上涨。
“2016年低油价将令主要出口国的主权信用状况继续承压，”评级机构惠誉称，并预计明后两年布兰特原油均将分别为55和65美元。
虽然生产商遭受低油价之苦，但消费者却受益。
“油价下跌表明消费者和下游用户将获得一笔意外之财。油价自年初以来下挫近30%是一个重大的通缩刺激，”澳新银行称。
汤森路透CRB大宗商品指数相关图表：tmsnrt.rs/1OgQrCM
(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/许娜；审校 徐文焰/高琦)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。