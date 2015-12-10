国际油市：油价下挫1%至近七年低点，因供应过剩及美元走强

《汇市解析》--技术面及价位预测
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 油价在结算后交易中触及2009年来新低
* 市场未受明年非OPEC产油国供应大减的预估影响
* 关注周五美国原油钻井平台数据
路透纽约12月10日 - 原油期货周四下挫1%，至2009年来新低，因交易商对美国原油库存减少不以为然，转而关注全球供应过剩，而美元走强也打压商品价格。
美国汽油期货为油市唯一亮点，因投资人担心炼厂故障及可能减产，促使行情大涨。
布兰特原油期货和美国原油期货连续第四日触及近七年低点，上周石油输出国组织(OPEC)放弃支持油价措施的影响继续发酵。周三美国政府公布库存数据令市场卖压加重。
OPEC周四在其最新月报中预计，明年包括美国和俄罗斯在内的非OPEC产油国日产量将减少38万桶，为之前预估的近三倍。
但OPEC预计其11月原油日产出增加23万桶至3,170万桶，维持2016年全球原油需求增幅预测不变为125万桶/日。
石油咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示，周三美国政府宣布的周度原油库存减少360万桶，被视为是炼厂在美国税务年度结束前减少库存。
布兰特原油 收低0.38美元，报每桶39.73美元，结算后进一步下滑；2100 GMT时，触及2009年2月来最低的39.46美元。
美国原油 收低0.40美元，报每桶36.76美元，结算后触及近七年低点36.38美元。
美元指数 三日内首日上涨。
美国汽油期货 跳升逾3%，此前BP位于Whiting的日产量达40.5万桶的催化重整装置周三关闭。
周五，交易商将关注美国石油钻井平台数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 龚芳)
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央
* 外资汇入带动台币收升近1角 * 交投谨慎观望特朗普就职演说 * 下周台币主交投区间暂看在31.400-31.700 路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五收升近1角，本周上涨0.22%。交易员表示 ，尽管外资汇入带动早盘台币开高走高企图挑战31.5整数关口，但目前全球紧盯梢晚美国新 任总统川普(特朗普)发表就职演说，市场谨慎氛围趋使今日台币升幅随亚币收敛。 他们指出，涨多的美元虽有近期美国经济数据向好及后续升息题材给予支撑，但市场仍 提防获利了结卖需，交投观望特朗普就职谈话指引国际美元进一步方向，毕竟美元指数<.DX Y>已从波段高点滑落至100的关键价位附近。 〞会提高警觉听一下川普有没有说些类似引导升息的谈话，才会提振美元涨势。〞一大 型银行交易员说。 资金流向方面，一位资深汇银人士指出，本周外资偏向汇入，且汇入的资金远大于投入 台股，今日外资净汇入一点点、不到一亿美元，因市场多数观望川普谈话。 因应农历年春节假期，除了中国及台湾汇市从下周五起休市外，韩国市场也在1月27-