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亚洲 | 2015年 12月 11日 星期五 06:25 BJT

国际油市：油价下挫1%至近七年低点，因供应过剩及美元走强

* 油价在结算后交易中触及2009年来新低

* 市场未受明年非OPEC产油国供应大减的预估影响

* 关注周五美国原油钻井平台数据

路透纽约12月10日 - 原油期货周四下挫1%，至2009年来新低，因交易商对美国原油库存减少不以为然，转而关注全球供应过剩，而美元走强也打压商品价格。

美国汽油期货为油市唯一亮点，因投资人担心炼厂故障及可能减产，促使行情大涨。

布兰特原油期货和美国原油期货连续第四日触及近七年低点，上周石油输出国组织(OPEC)放弃支持油价措施的影响继续发酵。周三美国政府公布库存数据令市场卖压加重。

OPEC周四在其最新月报中预计，明年包括美国和俄罗斯在内的非OPEC产油国日产量将减少38万桶，为之前预估的近三倍。

但OPEC预计其11月原油日产出增加23万桶至3,170万桶，维持2016年全球原油需求增幅预测不变为125万桶/日。

石油咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示，周三美国政府宣布的周度原油库存减少360万桶，被视为是炼厂在美国税务年度结束前减少库存。

布兰特原油 收低0.38美元，报每桶39.73美元，结算后进一步下滑；2100 GMT时，触及2009年2月来最低的39.46美元。

美国原油 收低0.40美元，报每桶36.76美元，结算后触及近七年低点36.38美元。

美元指数 三日内首日上涨。

美国汽油期货 跳升逾3%，此前BP位于Whiting的日产量达40.5万桶的催化重整装置周三关闭。

周五，交易商将关注美国石油钻井平台数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 龚芳)

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