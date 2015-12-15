国际油市：油价跌跌不休，供应过剩疑虑缭绕

美国原油 报每桶36.23美元，下跌0.08美元。

偏空人气仍然很强，OPEC在12月会议放弃产量上限、以及伊朗解除制裁后出口可能增长的前景进一步加强偏空人气。

交易员称，低油价是结构性供应过剩和季节性价格疲软共同作用的结果。

“天气温暖，取暖油需求减少，”Strong Petroleum的原油董事总经理Oystein Berentsen表示。

法国巴黎银行的报告称，未来两周，日本、韩国和俄罗斯将出现高于往常的气温，美国、加拿大和欧洲天气将“特别”暖和。

“陆上存储能力接近极限，但OPEC继续增产，因此油价持续下跌。预计短期还会有进一步下跌压力。伊朗1月可能重返油市，引发供应过剩加剧的担忧，”Berentsen说。(完)

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