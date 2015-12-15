国际油市：油价跌跌不休，供应过剩疑虑缭绕

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
美国原油 报每桶36.23美元，下跌0.08美元。
偏空人气仍然很强，OPEC在12月会议放弃产量上限、以及伊朗解除制裁后出口可能增长的前景进一步加强偏空人气。
交易员称，低油价是结构性供应过剩和季节性价格疲软共同作用的结果。
“天气温暖，取暖油需求减少，”Strong Petroleum的原油董事总经理Oystein Berentsen表示。
法国巴黎银行的报告称，未来两周，日本、韩国和俄罗斯将出现高于往常的气温，美国、加拿大和欧洲天气将“特别”暖和。
“陆上存储能力接近极限，但OPEC继续增产，因此油价持续下跌。预计短期还会有进一步下跌压力。伊朗1月可能重返油市，引发供应过剩加剧的担忧，”Berentsen说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/李春喜; 审校 王颖/杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选