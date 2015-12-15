国际油市：油价连涨第二日，因空头回补遏制向11年低位下滑的颓势

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 由于油价未能触及2004年低位，市场出现空头回补和技术性支撑
* 穆迪下调2016年布兰特原油价格预估至每桶43美元
* 丹麦丹斯克银行称到明年初油价可能跌至25美元
* 周三美联储将公布利率决定，EIA公布库存报告
路透纽约12月15日 - 油价周二连升第二日，因空头回补和技术性支撑遏制了油价滑向11年低位的颓势，但交易商和分析师称，供应过剩使市场基本面仍然疲弱。
他们表示，美国政府公布的库存数据，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率决定将主导周三油市的走向。预计美联储明日会升息。
布兰特原油期货收涨逾1%，而美国原油期货大涨近3%，因油市空头压低油价至七年低位之下的努力再度受挫。
“所有人都在关注11年低位，但我认为，在油价下探该水准时，人们心中已萌生‘买意’，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，“如果油价不作任何反弹，一路下行，并跌穿该水平，会让我倍感意外。”
布兰特原油期货 收涨0.53美元，报每桶38.45美元，日高为39.41美元。周一重挫至较2008年12月低位36.20美元仅高0.14美元的水准，由此激发出一波买盘支撑。
美国原油期货 收高1.04美元，报每桶37.35美元，周一触及34.53美元，是金融危机期间触及32.40美元以来的最低。
“投资者逢低买入，”BRG Brokerage的原油交易商Jeffrey Grossman说，该公司预计在上周跌穿40美元后，布兰特原油将向该水准反弹。
美元走强限制油价涨幅。市场预期美联储将在周三宣布进行近10年来首次升息，这提振美元。
评级机构穆迪将明年布兰特原油价格预估从53美元下调至43美元，因供应过剩。
丹斯克银行表示，原油价格可能触及25美元，之后减产推动价格反弹。
美国石油协会(API)在周二2130 GMT公布，截至12月11日当周，美国原油库存增加230万桶，至4.90亿桶，分析师预计减少140万桶。
能源资料协会(EIA)将在周三发布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 nL3N1441FY (编译 母红; 审校 利棣儿)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选