国际油市：受美国石油钻井平台意外增加拖累续挫，连跌第三周

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
* 本周美国石油钻井平台增加17座，为五周来首次增加
* 布兰特原油期货仅较2008年低点高0.21美元
* 布兰特原油期货和美国原油期货今年势将下挫约35%
路透纽约12月18日 - 油价周五跌约0.5%，此前美国公布本周石油钻井平台数量意外录得五周来首周增加，令本已在七年低点的油价进一步承压。
布兰特原油期货和美国原油期货连跌第三周。由于离年终仅剩两周时间，今年两期货可能均下挫约35%，受油市供应过剩拖累。
尽管油价大跌，但石油服务公司Baker Hughes Inc公布的数据显示，本周美国能源企业的石油钻井平台数量增加了17座，至541座。
数据公布后，美国原油期货 跌至2009年2月来最低的34.29美元，结算价报34.73美元，跌0.22美元或0.6%，本周该期货跌2.5%。
布兰特原油 收低0.18美元或0.5%，报每桶36.88美元，日低为36.41美元，较2004年低点仅高0.21美元。本周布兰特原油期货跌3%。
在圣诞和新年假期前，市场成交清淡。路透数据显示，仅有约8,000万桶美国原油期货成交。(完)
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路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)