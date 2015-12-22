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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 09:10 BJT

国际油市：美国原油跳涨，因冬季需求高峰即将到来

法国巴黎银行石油分析师表示，12月7日以来，美国需要取暖的天数比平均水平低30%，而且预计截至1月4日，需要取暖的天数仍比通常水准低23%。

“未来两周，美国、欧洲和俄罗斯的气温将格外比正常水平温暖，”该行指出。

北半球冬季开局异常温暖，导致取暖油需求低于往常。

需求疲弱，再加上伊朗出口一旦全面回归，供应料将增加，影响市场走势。

伊朗供应料将加剧原本已供应过剩的状况。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/杜明霞；审校 许娜/李婷仪)

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