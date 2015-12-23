国际油市：美国原油期货短暂转为高于布兰特，但价格前景仍低迷

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
在亚洲交易时段的剩余时间，布兰特原油和美国WTI期货价格基本相同。0744 GMT，布兰特原油报每桶36.51美元。
除去年11月之外，WTI对布兰特原油自2010年以来一直保持贴水。但在今年12月的多数时间，美国原油2016年稍晚月份合约CL-LCO8=RCL-LCO3=R已经较布兰特原油出现升水。
美国原油价格走强，也受到该国原油库存意外下降的支撑。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。API公布，最新一周美国原油库存减少360万桶，至4.867亿桶，路透调查的分析师预计增加110万桶。库欣原油库存增加150万桶。
官方库存数据将在周三稍晚公布。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/李春喜; 审校 孙茉莉/高琦)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选