国际油市：美国原油期货短暂转为高于布兰特，但价格前景仍低迷

在亚洲交易时段的剩余时间，布兰特原油和美国WTI期货价格基本相同。0744 GMT，布兰特原油报每桶36.51美元。

除去年11月之外，WTI对布兰特原油自2010年以来一直保持贴水。但在今年12月的多数时间，美国原油2016年稍晚月份合约CL-LCO8=RCL-LCO3=R已经较布兰特原油出现升水。

美国原油价格走强，也受到该国原油库存意外下降的支撑。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存增加。API公布，最新一周美国原油库存减少360万桶，至4.867亿桶，路透调查的分析师预计增加110万桶。库欣原油库存增加150万桶。

官方库存数据将在周三稍晚公布。(完)

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