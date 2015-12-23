国际油市：美国原油库存骤降提振油价急升3%，节前成交清淡

* 美国EIA报告上周原油库存减少588万桶

* OPEC称，到2020年对该组织原油的需求下降

路透纽约12月23日 - 油价周三跳涨逾3%，节前市场交投清淡，受助于美国原油库存意外减少，但油价保持在数年低位附近，因全球供应过剩的局面并未缓解，且石油输出国组织(OPEC)下调对其石油出口的需求预估。

周五圣诞节假期前，美国近月原油合约今日成交约56万口，上周日均成交量超过100万桶。交投不太活跃的原油合约的成交尤其低迷。

美国原油期货 收涨1.36美元，或3.8%，报每桶37.50美元。布兰特原油期货 急升1.25美元，收报每桶37.36美元。

昨日布兰特原油期货触及2004年7月以来最低35.98美元。

Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台过去六周中第五周减少，表明开采商暂停生产，以待油价上涨。 报告公布后，美国原油期货基本持稳。

美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存骤降588万桶，至4.8478亿桶，预估为增加110万桶。

“库存减少让油市多头倍受鼓舞，因降幅超过很多人的预期，”iiTrader.com管理期货部董事Oliver Sloup表示，“这引发一些空头在持续一周的假日前回补头寸，且很多交易商结清头寸。”

尽管预计短期内不会有大规模出口，但Enterprise Products Partners周三表示，与贸易行维多公司签署合约，后者将通过旗下码头出口美国原油，这可能是首船出口的美国原油船货。

另外，OPEC周三在一份报告中称，预计2020年对其原油的需求将低于2016年，因事实证明，在低油价环境中其他产油国的抗压能力强于预期。(完)

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