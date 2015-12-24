国际油市：油价因美国供应减少收于每桶37美元之上，但接近11年低位

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* 美国石油开采活动和库存均下降
* 美国原油价格高于布兰特原油，受美国出口前景支撑
* 布兰特原油周二触及每桶35.98美元的11年低位
路透纽约12月24日 - 油价周四在每桶38美元之上进一步攀升，后有所回落，仍然距离本周触及的11年低位不远，交易商预计下周交易量将低迷，并为此调整头寸。
美国原油受到库存和钻探活动减少、多数美国原油的出口禁令被取消支撑，价格在约一年的时间里首次高于布兰特原油。
布兰特原油期货 收涨0.53美元，报每桶37.89美元，周二曾跌至每桶35.98美元的11年低位。美国原油 收涨0.6美元，报每桶38.1美元，本周累积上涨逾8%。
“一些看跌交易商离场，结束了今年的交易，”Tyche Capital Advisors董事总经理Tariq Zahir称。
美国原油有一些来自基本面的支撑，包括实行了40年的原油出口禁令被解除。
“美国出口禁令取消将对美国原油提供一些支撑，2015年的石油需求格外高，在目前的价位水平，明年石油需求仍将强劲，”Petromatrix分析师Olivier Jakob称。
周三发布的美国原油库存数据对油价构成了支撑，市场预计库存将增加，而美国能源资料协会(EIA)报告，库存减少588万桶。
Baker Hughes报告，过去六周中有五周美国石油钻井平台数量在减少，表明低油价正在限制石油开采活动，可能会压低产量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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