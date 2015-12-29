国际油市：油价受寒冷天气影响上涨3%，但供应过剩忧虑将长期存在

* 气温下降推高原油和美国取暖油价格

* 预计上周美国原油库存下降

* 市场仍担心全球供应过剩

路透纽约12月29日 - 油价周二每桶上涨逾1美元，因气温下降刺激买盘，此前一天油价急跌3%，交易商称，全球需求放缓和来自石油输出国组织(OPEC)成员国的充裕供应仍将给市场带来压力。

布兰特原油和美国原油上涨约3%或以上，此前天气预报显示，在经历了极其温暖的秋季之后，美国可能会遭遇寒冷的冬季。

上周美国原油库存将下降的预期也扶助油价反弹。一项路透调查显示，预料上周库存减少250万桶。美国石油协会(API)将在周二发布周度库存报告，而美国能源资料协会(EIA)将于周三发布库存报告。

布兰特原油 收涨1.17美元，或3.2%，报每桶37.79美元。

美国原油收涨1.06美元，或2.9%，报每桶37.87美元。

美国取暖油 急升近4%，至每加仑1.13美元之上，推动能源市场走高，天然气 价格也上涨。

“我认为今天的走势受寒冷天气刺激取暖油空头回补的进一步助推，”以能源为主的商品经纪商Powerhouse的David Thompson称。

但从全球角度看，交易商和分析师认为全球原油供应过剩状况将持续至2016年。

“基本面仍非常疲弱，”荷兰安智银行(ING)分析师Hamza Khan称，他指出，周二油价反弹，但市场成交清淡。

主要OPEC生产国沙特阿拉伯周一宣布了削减支出计划，及非原油收入增收办法，以管理该国纪录高位的赤字，而沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)仍开足马力全力产油。

今年的全球石油产量有时比需求每日多200万桶，预计西方制裁结束后，伊朗将在2016年增加原油出口，全球供应仍将过剩。(完)

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