国际油市：油价全年下跌35%，供应过剩令油市明年前景仍黯淡

* 油价今日上涨3%，但连续第二年录得双位数跌幅

* 2016年仍前景黯淡，因全球供应过剩

路透纽约12月31日 - 油价周四上涨，但全年下跌多达35%，因中东原油生产国和美国页岩油开采商之间的竞争导致了前所未有的全球供应过剩，这一状况可能将持续至2016年。

布兰特原油和美国原油期货今日涨幅在1-2%之间，因空头回补和买盘支撑，市场在新年假期前交投清淡。

但两者在2015年均连续第二年录得双位数跌幅，因沙特阿拉伯和其他OPEC成员国提振油价的努力再次失败。

同时，美国页岩油行业抵御低油价的能力却再次令世界感到意外，供应量高于预估，尽管油价重挫导致美国钻井平台数量较一年前减少了三分之二。

美国还采取了历史性措施，结束了执行了40年的不得向加拿大以外市场出口美国原油的禁令，认可了页岩油行业的增长。

“不能不佩服美国页岩油行业，以及他们持续削减成本，在低油价环境下坚持下来的能力，”能源对冲基金Again Capital的合作伙伴John Kilduff称。

布兰特原油期货 收涨0.82美元，报每桶37.28美元，从盘中稍早触及的36.10美元的11年低位反弹，本月下跌16%，全年下跌35%，2014年下跌48%。

美国原油期货 收涨0.44美元，报每桶37.04美元，12月下跌11%，全年下跌30%，2014年下跌46%。

油市近期前景仍暗淡，高盛称油价需跌至每桶20美元才能清除足够多的产能，使市场重新恢复平衡。

受厄尔尼诺现象影响，北半球自入冬以来气温高于往年，这也重创取暖油价格。美国取暖油期货 连续第二年下跌40%。

摩根士丹利在明年的预估中称，“2016年油市的阻力将增加。”

该行认为，尽管美国页岩油开采商削减了部分产能，但全球供应将持续增加，该行称，“明年市场将恢复平衡的希望仍然十分渺茫。”(完)

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