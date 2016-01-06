国际油市：油价跌穿35美元触及11年最低，因美国汽油供应激增

* 美国汽油库存急增，为1993年以来最大增幅

* 中国12月服务业增长速度为17个月以来最慢

* 布兰特原油录得四个月以来最大单日跌幅

* 交易员争相买入2月和3月执行价为30美元看跌期权

路透纽约1月6日 - 油价周三急跌6%，自2004年以来首次跌穿每桶35美元，因数据显示，美国汽油库存意外大增，加重了全球供应过剩局势仍在加剧的担忧。

布兰特原油被抛售，录得9月初以来最大单日跌幅，今年至今已累积下跌逾8%。世界第二大原油消费国中国的经济数据恶化，以及沙特和伊朗间剑拔弩张的关系给市场带来的影响可能利空大于利多，从而点燃了油市今年的跌势。

周三美国政府数据显示，汽油供应急增1,060万桶，为1993年以来最大增幅，一些交易员称，数据表明需求放缓，可能会延长供应过剩的时间。汽油库存数据盖过了原油库存减少510万桶的影响。

“汽油是油市中唯一上涨的产品，但看来这种情况已经结束，”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff称。

布兰特原油期货 收跌2.19美元，报每桶34.23美元，稍早跌至2004年7月初以来的最低34.13美元。

美国原油期货 下跌2.00美元，收报每桶33.97美元，为2009年2月以来的最低收盘位。

交易员无视朝鲜核试等不断升级的地缘政治风险，许多人认为，沙特和伊朗关系恶化对石油运输没有威胁，但令达成减产协议变得不太可能。

“我认为我们将很快看到为保住市场份额而进行的价格战，”Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir称，“价格将进一步走低，我认为将再次达到每桶32美元。”

在连续18个月走低后，今年油价快速下跌令许多人感到意外，这促使其他人买入执行价更低的看跌期权。执行价为30美元的3月美国原油看跌期权 的成交量为21,500口，在同一执行价看跌期权中位居第一。2月看跌期权 紧随其后，成交12,700口。

继周一公布了疲弱的制造业活动数据后，今日出炉的一项调查显示，中国12月服务业增长速度为17个月来最慢，更增添了市场的看跌气氛。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻