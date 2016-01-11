更正-国际油市：油价重挫6%至12年新低，摩根士丹利警告油价低见20美元区域

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
(因英文原文有误，美国原油期货应为“2003年”12月来最低，非“2013年”。)
* 分析师预计油价跌穿30美元
* 中国石油需求在多年创纪录增长后放缓
路透纽约1月11日 - 新年油价大跌势头在周一加快，油价重挫6%至12年新低，因中国股市进一步下挫，令油价可能低见20美元。
油市跌势没有显露放缓迹象，周一油价创9月来最大单日跌幅，并引发市场一波恐慌性交易。
2017年及之后的长期期货合约同马上交割的合约跌得一样凶，因部分生产商匆忙对冲风险，一关键选择权指数升至2009年来最高附近。
油市今日大跌的主要诱因是中国股市续挫5%，且离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准39.876%，受到中国当局收紧离岸人民币供应举措的影响。
技术面和动能性卖压令油市跌势加剧。
摩根士丹利周一表示，如果人民币迅速贬值，可能令油价跌至20美元区域。
布兰特原油期货 大跌2美元，结算价报每桶31.55美元，为2004年4月来最低。在六日连跌中，布兰特原油期货重挫逾15%，为一年内最大跌势。
美国原油期货 跌1.75美元，结算价报每桶31.41美元，为2003年12月来最低。(完)
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“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债