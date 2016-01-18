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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 14:03 BJT

国际油市：油价触及2003年以来低位，伊朗制裁解除后供应料增加

巴克莱分析师称，“伊朗出口(解禁)来的时机非常不好”。自2014年中以来，全球供应持续过剩达每日100万桶甚至更多，已经打击油价下跌逾75%，自2016年以来已经下跌四分之一。

周一稍早，对伊朗回归本已过剩的油市的担忧打击布兰特原油 跌至每桶27.67美元，为2003年以来最低。0523 GMT，布兰特原油报每桶28.55美元，较周五结算价仍下跌逾1%。

美国原油 跌0.38美元，报每桶29.04美元，距离盘中稍早所及2003年低点28.36美元不远。

不过交易商和分析师认为油价下跌是本能的反应。分析师预期，由于连年投资不足，伊朗需要一些时间才能完全恢复出口基础设施。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/李春喜; 审校 张明钧/张荻)

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