国际油市：油价触及2003年以来低位，伊朗制裁解除后供应料增加

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
巴克莱分析师称，“伊朗出口(解禁)来的时机非常不好”。自2014年中以来，全球供应持续过剩达每日100万桶甚至更多，已经打击油价下跌逾75%，自2016年以来已经下跌四分之一。
周一稍早，对伊朗回归本已过剩的油市的担忧打击布兰特原油 跌至每桶27.67美元，为2003年以来最低。0523 GMT，布兰特原油报每桶28.55美元，较周五结算价仍下跌逾1%。
美国原油 跌0.38美元，报每桶29.04美元，距离盘中稍早所及2003年低点28.36美元不远。
不过交易商和分析师认为油价下跌是本能的反应。分析师预期，由于连年投资不足，伊朗需要一些时间才能完全恢复出口基础设施。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/李春喜; 审校 张明钧/张荻)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。