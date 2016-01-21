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货币新闻 | 2016年 1月 21日 星期四 08:46 BJT

国际油市：美国原油期货企稳，但市场人气依然偏空

这比上日收盘价高出逾2美元，但交易商称，价格跳升具有误导性，因2月期约隔夜到期，3月期约成为近月合约。

整体市场人气仍偏空，因全球产油商日产量比日需求高出100-200万桶，导致库存大量过剩。

“我们认为，美国能源资料协会(EIA)库存数据公布后，油价可能承受更多压力，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周四表示。

EIA将于今日稍晚公布官方库存数据。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞；审校 李爽/王兴亚)

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