国际油市：美国原油期货企稳，但市场人气依然偏空

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
这比上日收盘价高出逾2美元，但交易商称，价格跳升具有误导性，因2月期约隔夜到期，3月期约成为近月合约。
整体市场人气仍偏空，因全球产油商日产量比日需求高出100-200万桶，导致库存大量过剩。
“我们认为，美国能源资料协会(EIA)库存数据公布后，油价可能承受更多压力，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周四表示。
EIA将于今日稍晚公布官方库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/杜明霞；审校 李爽/王兴亚)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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