国际油市：油价续涨，此前受空头回补和寒冷天气提振飙升

美国原油 上涨0.3美元或0.93%，至每桶32.49美元，盘中高点为32.64美元，上日结算价为32.19。

“投资者人气的转变是关键因素，西德克萨斯中质油(WTI)的投机性空仓由上周的历史高点下降。”

“低油价继续冲击美国高成本产油商。最新的Baker Hughes数据显示，本周美国原油生产商停工了更多钻机。”

摩根士丹利表示，美元走软而不是基本面的因素在给石油期货支撑。 (完)

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