国际油市：油价跌破每桶30美元，供应过剩忧虑重燃

“技术性空头回补以及美国及北半球部分地区的寒潮帮助油价获暂时反弹，但从昨日的价位来看，多数的涨幅都已回吐，”NH Investment and Securities驻首尔大宗商品分析师Kang Yoo-jin称。

“心理因素导致市场剧烈波动，”Kang表示，并称在供应过剩担忧消除之前，预计这种状况将可能一直持续。

伊拉克石油部发言人周一表示，该国12月石油产量触及纪录高位，因中部和南部油田产量增加。

此外，一位伊拉克高级官员表示，该国今年可能进一步增加原油产出。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯石油行业高级官员周一继续含糊地谈论可能联合行动，以解决数十年来最严重的供应过剩情况之一，但沙特暗示决心让市场自己恢复平衡。

投资者密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策制定者周二至周三的会议，这是美联储12月升息以来的首次利率会议。虽然他们预计不会采取行动，但投资者将会仔细研读会后声明，观察近期发生的各种事件对央行前景有什么样的影响。

初步路透调查结果显示，上周美国商业原油和汽油库存可能增加，馏分油库存可能减少。(完)

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