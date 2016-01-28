国际油市：油价下跌，上日因俄罗斯和OPEC可望合作而跳涨

“因此市场需要一些时间才会再平衡，”Aabed A. Al-Saadoun说。但他补充说“我们认为市场将在2016年开始平衡，而且对各种能源的需求将继续增加。”

0455 GMT，布兰特原油期货 下跌0.30美元至每桶32.80美元，上日收高4.1%至33.10美元。

美国原油期货 跌0.39美元至31.91美元，上日结算价上涨0.85美元或2.7%至每桶32.30美元。

俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev周三表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。

能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存增加840万桶，高于分析师预估的增加330万桶。这使得原油库存达到EIA开始追踪该数据以来的最高位。但库欣原油库存下降77.1万桶，支撑油价。(完)

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