国际油市：油价下跌，上日因俄罗斯和OPEC可望合作而跳涨

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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“因此市场需要一些时间才会再平衡，”Aabed A. Al-Saadoun说。但他补充说“我们认为市场将在2016年开始平衡，而且对各种能源的需求将继续增加。”
0455 GMT，布兰特原油期货 下跌0.30美元至每桶32.80美元，上日收高4.1%至33.10美元。
美国原油期货 跌0.39美元至31.91美元，上日结算价上涨0.85美元或2.7%至每桶32.30美元。
俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的高管Nikolai Tokarev周三表示，俄罗斯官员已经决定，应该同沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)成员国讨论减产以提振油价。
能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存增加840万桶，高于分析师预估的增加330万桶。这使得原油库存达到EIA开始追踪该数据以来的最高位。但库欣原油库存下降77.1万桶，支撑油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 张明钧/李春喜)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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