国际油市：原油期货料连续第二周周线上涨，受减产传言提振

美国原油期货 上涨0.36美元至33.58美元；上日结算价上升0.92美元或2.9%，至33.22美元。美国原油本周也有望上涨4.6%。

“尽管油市缩减供应的可能性不高，但油价在每桶30美元上方还是找到了一些支撑。鉴于基本面在未来数周内料将趋弱，我们认为该基础十分脆弱，”澳新银行周五表示。

“我们认为产油国达成协议的可能性微乎其微。在不减产的情况下，油价短期内将面临进一步的下行风险。”

来自了解装运日程的知情消息人士的数据显示，伊朗1月和2月的原油出口量料较上年日均出口量增加逾20%。这显示伊朗在制裁取消后提升原油销售。

布兰特原油期货周四一度大涨8%，此前俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，沙特提议各国减少原油产量多至5%。如果能达成共识，这将是10多年来旨在清除过剩供应及提振油价的第一份全球协议。 (完)

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