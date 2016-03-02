国际油市：油价下滑，受美国原油库存大幅上升拖累

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国4月原油期货 下跌0.40美元，报每桶34美元，周二受美股收高提振，上涨0.65美元。美国原油周二触及一个月高点。
美国石油协会(API)周二收盘后公布，上周美国石油库存增加990万桶，高于路透调查访问的分析师预估的增加360万桶。
库存意外增加起初打击油价最多下跌0.60美元，市场担忧美国能源资料协会(EIA)稍晚公布的官方数据也显示类似的大幅增长。
俄罗斯总统普京周二称，有比冻产更“激进”的平衡全球油市方法。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译/审校 陈宗琦/李春喜/郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。