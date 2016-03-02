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货币新闻 | 2016年 3月 2日 星期三 13:32 BJT

国际油市：油价下滑，受美国原油库存大幅上升拖累

美国4月原油期货 下跌0.40美元，报每桶34美元，周二受美股收高提振，上涨0.65美元。美国原油周二触及一个月高点。

美国石油协会(API)周二收盘后公布，上周美国石油库存增加990万桶，高于路透调查访问的分析师预估的增加360万桶。

库存意外增加起初打击油价最多下跌0.60美元，市场担忧美国能源资料协会(EIA)稍晚公布的官方数据也显示类似的大幅增长。

俄罗斯总统普京周二称，有比冻产更“激进”的平衡全球油市方法。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 陈宗琦/李春喜/郑茵)

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