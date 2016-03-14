国际油市：触底观点支撑油价持稳，但供应过剩仍令人担忧

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
“现在油价似乎已经触底，不过今年余下时间可能维持疲弱，到2017年再开始上升，” 摩根士丹利称。 摩根士丹利还指出，低油价未像很多人希望得那样对经济增长构成提振。 摩根士丹利并称，“不再预计2016年国内生产总值(GDP)增长将加速”，而且全球经济 衰退的可能性现在为30%。 很多分析师预计油价温和复苏。 国际能源署(IEA)周五称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OP EC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。 高盛周五在一篇客户报告中指出，由于美国石油库存升至纪录高位，抵销了美国石油产 量下滑的正面影响，未来几周油价有可能大幅下跌。 (完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 许娜/张若琪)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。