国际油市：触底观点支撑油价持稳，但供应过剩仍令人担忧

“现在油价似乎已经触底，不过今年余下时间可能维持疲弱，到2017年再开始上升，” 摩根士丹利称。 摩根士丹利还指出，低油价未像很多人希望得那样对经济增长构成提振。 摩根士丹利并称，“不再预计2016年国内生产总值(GDP)增长将加速”，而且全球经济 衰退的可能性现在为30%。 很多分析师预计油价温和复苏。 国际能源署(IEA)周五称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OP EC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。 高盛周五在一篇客户报告中指出，由于美国石油库存升至纪录高位，抵销了美国石油产 量下滑的正面影响，未来几周油价有可能大幅下跌。 (完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 许娜/张若琪)