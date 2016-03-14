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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 09:16 BJT

国际油市：触底观点支撑油价持稳，但供应过剩仍令人担忧

“现在油价似乎已经触底，不过今年余下时间可能维持疲弱，到2017年再开始上升，”
摩根士丹利称。
    
    摩根士丹利还指出，低油价未像很多人希望得那样对经济增长构成提振。
    
    摩根士丹利并称，“不再预计2016年国内生产总值(GDP)增长将加速”，而且全球经济
衰退的可能性现在为30%。
    
    很多分析师预计油价温和复苏。
    
    国际能源署(IEA)周五称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OP
EC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。 
    
    高盛周五在一篇客户报告中指出，由于美国石油库存升至纪录高位，抵销了美国石油产
量下滑的正面影响，未来几周油价有可能大幅下跌。 (完)    
    
          
      
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 许娜/张若琪)

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