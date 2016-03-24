国际油市：油价进一步下滑，因美国原油库存大增

布兰特原油期货 下跌0.17美元至每桶40.30美元。上日收低1.32美元或3.2%，至40.47美元。

至本周稍早止，这两种指标合约都还较1月触及的多年低点上涨逾50%。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存急增940万桶，再创历史新高，是分析师预估的增加310万桶的三倍。因炼厂减产和进口增加，但汽油库存大幅减少。

库存不断上升，削弱油价因主要产油国计划冻产而录得的涨幅。

EIA称，库欣原油库存减少125.8万桶，为七周来第一次下降。这亦使市场受到支撑。(完)

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