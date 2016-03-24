国际油市：油价进一步下滑，因美国原油库存大增

全球金市：金价从八周高位下滑，因通胀数据推高美元
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
布兰特原油期货 下跌0.17美元至每桶40.30美元。上日收低1.32美元或3.2%，至40.47美元。
至本周稍早止，这两种指标合约都还较1月触及的多年低点上涨逾50%。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存急增940万桶，再创历史新高，是分析师预估的增加310万桶的三倍。因炼厂减产和进口增加，但汽油库存大幅减少。
库存不断上升，削弱油价因主要产油国计划冻产而录得的涨幅。
EIA称，库欣原油库存减少125.8万桶，为七周来第一次下降。这亦使市场受到支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 陈宗琦/张若琪)
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路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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