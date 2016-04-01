国际油市：油价急跌4%，沙特对冻产持冷淡态度

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 沙特称只有其它国家加入该国才会冻产-报道
* 4月17日多哈会议前OPEC产量增加
* 市场忽视美国活跃钻机数连续第15周减少
* 美元走强早盘给油价带来压力
路透纽约4月1日 - 油价周五急挫4%，此前有报道称，沙特王子称如果伊朗和其它主要产油国不加入，该国不会冻产。数据显示，全球原油库存过剩状况可能将加剧。
强于预期的美国非农就业数据发布后，美元 走坚，这令油价在第二季首个交易日盘初承压。美国3月就业岗位稳步增加，且薪资上涨。
布兰特原油期货 收跌1.68美元，或4.1%，报每桶39.09美元，本周下跌3%。
油价在第二季和4月的首个交易日表现不佳，但今年第一季油价上涨6%，3月上涨15%。
美国原油期货 收跌1.55美元，或4%，报每桶36.79美元，本周下跌7 %，第一季上涨4%，3月上涨14%。
本周美国活跃钻机数连续第15周减少，为至少1940年代以来最低水平，对此油市基本未作反应。
油价过去六周从12年低位反弹，此前石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国达成将产量冻结在1月水平的协议。
但据彭博报道，沙特王储穆罕默德•本•萨尔曼副周四称，如果伊朗和其它主要产油国不参与，该国不会加入冻产计划。沙特是OPEC最大产油国。
产油国定于4月17日在多哈召开讨论冻产计划的会议。伊朗坚称，在市场份额回到制裁前水平以前，不会冻产。
“我认为市场之前将沙特没有对伊朗的立场作出反应解读为，即使伊朗不参加，他们也同意该计划，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。
“所以，现在我们又回到了过去两年沙特坚持的立场，即他们让市场来决定供需，对我来说，任何冻产都仅仅是心理上的，所有国家都同意，但没有国家会采取行动。”
沙特和科威特本周称，将恢复联合运营的日处理30万桶原油的Khafji油田的生产。
路透本周发布的月度调查显示，3月OPEC产量增加，因伊朗在取消制裁后供应增加，且伊拉克南部出口达到纪录高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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