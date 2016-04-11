修正-国际油市：油价下跌，高盛对产油国会议限产前景泼冷水

(更正：内文最后一段应为“统售”价格，非“统受”价格)

路透新加坡4月11日 - 油价周一下跌，投资银行高盛对即将召开的产油国会议能成功限产的前景泼上一盆冷水。

即便如此，油价没有进一步下跌，因坚挺的需求前景和供应面收紧提供支撑。

美国原油 早盘涨至每桶40美元上方，受美国市场收紧推动，不过0612 GMT时油价跌至39.56美元，较上周五收盘价下跌0.16美元。布兰特原油 也下跌0.16美元，报每桶41.78美元。

美国原油上周尾段大涨，此前美国能源企业连续第三周减少钻机数量，使之降至2009年11月以来新低，因企业纷纷削减支出。

布兰特原油上涨，因北海及西非产出中断，且产油国计画在4月17日召开会议讨论冻产以试图控制过剩产能；目前估计产出高过需求幅度约100万桶/日。

但高盛警告称，4月17日计画于卡塔尔召开的会议，其结论或成为市场利空。

“产出冻结在1月的水准，将无法加速油市恢复平衡，因不含伊朗在内的石油输出国组织(OPEC)国家及俄罗斯今年产出水准仍逼近我们的2016平均年度预估4,050万桶/日，”高盛称。

“我们认为多哈会议利空油价的可能性偏高...我们持续认为油价需要持续维持在低档，才能让油市恢复平衡，预估2016年第二季的油价为每桶35美元。”

此外，摩根士丹利警告称，当前油价反映的是产出暂时中断因素，这“不必然暗示统售价格上涨，也不是全球失衡加速调整的证据。”(完)

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