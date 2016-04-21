国际油市：油价下跌，因主要产油国暗示增产

美国西德克萨斯中质油期货 跌0.40美元至每桶43.78美元，此前美国能源资料协会(EIA)称上周原油库存小幅上升210万桶。
俄罗斯周三表示，准备将石油产量提高至历史性高位。几天前主要产油国就冻结产量进行的谈判破裂，沙特威胁要大量增产。
与此同时，伊朗决心恢复之前的市场份额，重申希望产量尽快达到每日400万桶。
在中东主要产油国和俄罗斯看似竞相提高产量的情况下，全球供应过剩会持续多久将在很大程度上取决于美国页岩油产量和需求情况。
国际能源署(IEA)署长比罗尔周四表示，只要不出现重大经济冲击，他预计明年之前油市将从供应过剩恢复供需平衡。
比罗尔在会见日本首相安倍晋三后还表示，今年非石油输出国组织(OPEC)产油国的石油产量将下降约70万桶/日。
“2016年非OPEC国家石油日供应量减少70万桶的预测中，大部分来自美国。如果美国石油供应下降不足以缩小供需差异...油价将继续维持低位，挤出高成本低效率的生产商，并刺激需求，”法国巴黎银行称。(完)
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(编译 李爽/王丽鑫；审校 徐文焰)