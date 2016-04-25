国际油市：油价下滑，因交易员对之前涨势了结获利

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
分析师表示，油价下跌主要是因为连涨三周后投资者锁定获利。
“我猜测，油价的强劲涨势延续至上周末后，有一些获利了结盘，”新加坡Energy Aspects的Virendra Chauhan称。
市场数据显示，上周押注西德克萨斯中质油(WTI)价格上涨 的未平仓仓位升至2015年6月来高点，押注价格下跌 的仓位跌至接近2016年低位。
交易商还表示，由于预期日本将进一步扩大货币宽松措施，美元指数周五跳升，这也对油价构成打压。
“基本面仍偏空，且料将进一步恶化，尤其是如果价格上涨的话，”摩根士丹利周一称。
摩根士丹利指出，近期油价大涨主要是因为对冲基金的投资，这种资金流入引发的涨势没有基本面支持。
“...(这种仓位)大量解除可能导致严重卖压，”摩根士丹利说。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 王洋/孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选