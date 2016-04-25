国际油市：油价下滑，因交易员对之前涨势了结获利

分析师表示，油价下跌主要是因为连涨三周后投资者锁定获利。

“我猜测，油价的强劲涨势延续至上周末后，有一些获利了结盘，”新加坡Energy Aspects的Virendra Chauhan称。

市场数据显示，上周押注西德克萨斯中质油(WTI)价格上涨 的未平仓仓位升至2015年6月来高点，押注价格下跌 的仓位跌至接近2016年低位。

交易商还表示，由于预期日本将进一步扩大货币宽松措施，美元指数周五跳升，这也对油价构成打压。

“基本面仍偏空，且料将进一步恶化，尤其是如果价格上涨的话，”摩根士丹利周一称。

摩根士丹利指出，近期油价大涨主要是因为对冲基金的投资，这种资金流入引发的涨势没有基本面支持。

“...(这种仓位)大量解除可能导致严重卖压，”摩根士丹利说。(完)