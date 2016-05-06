国际油市：油价企稳，因供应中断抵消美元上涨的影响

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
美国原油期货 下跌0.15美元至44.17美元，但仍较本周第一日收盘价高出逾1%。
“供应中断和生产关闭帮助推高油价，尽管美元走强，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周五表示。
加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)野火肆虐，已导致8.8万名居民全部疏散，在加拿大220万桶/日的油砂总日产能中，有69万桶/日的生产停止。
同时，美国原油产量也在继续下滑。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，今年美国原油产量减少41万桶/日，而且自2015年中来减少80万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/杜明霞；审校 龚芳/白云)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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