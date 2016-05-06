国际油市：油价企稳，因供应中断抵消美元上涨的影响

美国原油期货 下跌0.15美元至44.17美元，但仍较本周第一日收盘价高出逾1%。

“供应中断和生产关闭帮助推高油价，尽管美元走强，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周五表示。

加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)野火肆虐，已导致8.8万名居民全部疏散，在加拿大220万桶/日的油砂总日产能中，有69万桶/日的生产停止。

同时，美国原油产量也在继续下滑。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，今年美国原油产量减少41万桶/日，而且自2015年中来减少80万桶/日。(完)

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