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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 15:29 BJT

国际油市：油价持稳，加拿大油砂产出恢复抵消全球市场趋紧的影响

但交易商称，美国原油库存意外下滑，以及全球市场趋紧，支撑了油价。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，截至5月6日当周，美国原油库存减少340万桶，因每日进口量平均下降5,000桶。分析师原先平均预期原油库存增加71.4万桶 。

“随着(炼厂)产能利用率恢复以及(原油)产量下滑，从现在起美国原油库存应会稳步减少，”咨询机构Energy Aspects周二表示。

“我们预计5月至6月期间，北美库存可能下降多达1,200万桶。”

全球来看，美洲、亚洲和非洲供应减少和中断，已经导致最近几周市场明显收紧，几乎消除了全球供应过剩的状态。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/杜明霞；审校 于春红)

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