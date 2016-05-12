国际油市：油价持稳，加拿大油砂产出恢复抵消全球市场趋紧的影响

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
但交易商称，美国原油库存意外下滑，以及全球市场趋紧，支撑了油价。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，截至5月6日当周，美国原油库存减少340万桶，因每日进口量平均下降5,000桶。分析师原先平均预期原油库存增加71.4万桶 。
“随着(炼厂)产能利用率恢复以及(原油)产量下滑，从现在起美国原油库存应会稳步减少，”咨询机构Energy Aspects周二表示。
“我们预计5月至6月期间，北美库存可能下降多达1,200万桶。”
全球来看，美洲、亚洲和非洲供应减少和中断，已经导致最近几周市场明显收紧，几乎消除了全球供应过剩的状态。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/杜明霞；审校 于春红)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502