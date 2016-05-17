国际油市：原油期货守在六个月高点附近，供应疑虑占上风

标题新闻：苏格兰首席大臣斯特金称若其对脱欧后新贸易计划的提议被拒，须有从英国独立的选择
苏格兰首席大臣(苏格兰民族党党魁)斯特金 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
布兰特原油期货 下跌0.02美元至每桶48.95美元，盘初小涨。该合约周一收涨1.14美元，或2.4%，报48.97美元，盘中曾升破49美元。
供应干扰问题促使高盛对油市前景的看法大反转，该行很长时间以来一直警告全球石油存储逼近储能上限，油价将再度重挫至低见每桶20美元。
美国能源资料协会(EIA)亦发表利好言论。该协会周一表示，6月页岩油产量料将连续第八个月下滑。
根据EIA周一公布的钻探生产力报告，页岩油日产量预计将减少近11.3万桶，至485万桶，因油价将近两年的跌势损及钻探商的获利能力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/许娜；审校 王兴亚/张涛)
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