国际油市：油价8月开局下跌，受全球供应增加及亚洲经济担忧拖累

原油产量过剩和精炼油品供应充足，是打压油价的主要因素。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经 济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至49.9，上月和路透调查预估中值均为50。

韩国7月出口降幅创三个月以来之最，远远大于预期，让该国摆脱低增长的努力受阻。产业通商资源部的数据显示，7月出口较上年同期下降10.2%至410.5亿美元，进口下降14.0%至332.5亿美元。当月出口降幅为今年4月以来最高。 (完)