国际油市：油价8月开局下跌，受全球供应增加及亚洲经济担忧拖累

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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原油产量过剩和精炼油品供应充足，是打压油价的主要因素。
一项路透调查周五显示，石油输出国组织(OPEC)7月石油产量有望创近期历史最高水平，因伊拉克产量增加，尼日利亚石油设施尽管遭受军事袭击，出口仍小幅增加。
美国方面，上周钻探商连续第五周增加活跃钻机数量，且增加数量为逾两年来最多。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，宏观经 济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至49.9，上月和路透调查预估中值均为50。
韩国7月出口降幅创三个月以来之最，远远大于预期，让该国摆脱低增长的努力受阻。产业通商资源部的数据显示，7月出口较上年同期下降10.2%至410.5亿美元，进口下降14.0%至332.5亿美元。当月出口降幅为今年4月以来最高。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/杜明霞；审校 王丽鑫/龚芳)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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